 حجز 7.6 كلغ من الكوكايين وأموال مزورة بميناء الجزائر

تمكن أعوان فرقة فحص المسافرين بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر-ميناء، بالتنسيق مع أفراد الجيش، من حجز 7.6 كلغ من الكوكاكين، حسبما أفادت به ذات الهيئة في بيان لها.

وتم خلال هذه العملية، حجز 2000 بطارية خاصة بالسجائر الإلكترونية. وأوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دينار جزائري بقيمة إجمالية قدرت بـ1.800.000 دج.

وحسب نص البيان، فقد تم ضبط المحجوزات مخبأة بإحكام على متن سيارة أحد المغتربين القادمين من الخارج.

وأوضح المصدر، أن العملية تندرج في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية. وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله لا سيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

بالإضافة الى المساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية المواطن من كل ما من شأنه المساس بصحته وسلامته، والحرص على حماية الإقتصاد الوطني وتطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

رمزي أحمد توميات

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