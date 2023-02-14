حجز 6 كلغ من الكيف وسلاح ناري بباب الزوار

14 فبراير، 2023

تمكنت مصالح الأمن شرقي العاصمة، من توقيف 3 اشخاص، من بين بينهم تاجر مخدرات، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.

ووفقا لنص البيان  يتعلق الامر بالمدعو”ب.محمد”. بمقاطعة الدار البيضاء وباب الزوار والاحياء المجاورة، حيث مكنت عملية تفتيش المركبة من حجز 6 كلغ من المخدرات.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن عملية ايقاف المشتبه فيه تمت على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى ذات المصالح. مفادها أن أحد الأشخاص يقوم بترويج المخدرات، وبعد اذن من طرف نيابة محكمة الدار البيضاء تم الترصد للمشتبه فيه.

ليتم توفيف المعني على مستوى حي 5 جويلية بباب الزوار شرقي العاصمة. على متن سيارة مستأجرة من عند إحدى وكالات كراء السيارات. بحيث مكنت عملية تفتيش المركبة من العثور على كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها إجمالا ب 6 كلغ من نوع ” الكيف المعالج “.

وفي إطار التحقيق وبعد اذن بالتفتيش تم مداهمة منزل المشتبه فيه، أين تم العثور على سلاح ناري،فتم حجز الاخير ، كما مكنت التحقيقات من التوصل الى مشتبه فيهما اثنين لهما علاقة بالمشتبه فيه الرئيسي ” ب.محمد” .

كما تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية اليوم الثلاثاء، مواصلة للتحقيقات، في انتظار ما تسفر عنه الأخيرة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

14 فبراير، 2023

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