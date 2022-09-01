حجز 4014 لتر من الزيت و1030 كيس حليب موجهة للمضاربة بالعاصمة

تمكنت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد منديل، في الدويرة بالعاصمة، من توقيف شخص يحتكر كمية معتبرة من مادتي زيت المائدة والحليب المدعم والتي كانت موجهة للمضاربة خاصة وأنهما من المواد الأكثر إستهلاكا.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية تمت بعد ورود معلومات مؤكدة للفرقة، بوجود شخص يقوم بتخزين مادة زيت المائدة في براميل وصهاريج، ليقوم بتعبئتها وبيعها بأسعار مرتفعة ليحقق من خلال هذه العملية أرباح غير مشروعة.

واستغلالا للمعلومة تم تشكيل دورية بقيادة قائد الفرقة رفقة أعوان التجارة بالدرارية باتجاه المخزن، وبعد عملية التفتيش تم العثور على كمية من زيت المائدة مقدرة بـــ 4014 لتر.

كما تم حجز بنفس المخزن كمية من الحليب المدعم في صناديق جاهزة للبيع والمقدرة بـــ 1030 كيس، ليقوم بإعادة بيعها بثمن مرتفع للمواطن، يضيف ذات البيان.

وتم توقيف الشخص المتورط في القضية والبالغ من العمر 36 سنة بتهمة المضاربة غير المشروعة. عدم الفوترة وممارسة أسعار غير شرعية وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.

ليديا كبيش

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