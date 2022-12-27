حجز 37500 أورو لدى مسافر بالمركز الحدودي البري أم الطبول

27 ديسمبر، 2022

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمركز الحدودي البري بأم الطبول التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالطارف. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، من حجز 37500 أورو.

وأوضحت ذات الهيئة في بيان لها، أنه قد تم ضبط الأموال بحوزة مسافر كان بصدد إتمام إجراءات الدخول إلى التراب الوطني.

وتكرس العملية يقظة وصرامة أعوان الجمارك الجزائرية المجندين على الدوام في سبيل آداء واجبهم المهني. لاسيما في إطار قمع المخالفات المرتكبة خرقا للتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

رمزي أحمد توميات

27 ديسمبر، 2022

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