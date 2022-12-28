حجز 342085 أورو و66346 دولار بمطار الجزائر خلال 3 أشهر

تمكنت شرطة الحدود لمطار الجزائر الدولي -هواري بومدين- من حجز 342085 أورو و66346 دولار بالإضافة إلى 7000 جنيه استرليني و1800 ريال سعودي خلال الثلاث أشهر الأخيرة من سنة 2022.

وحسب حصيلة شرطة الحدود بمطار الجزائر الدولي للثلاثي الأخير من السنة الجارية، فقد تمكنت مصالحها من مراقبة أزيد من 1 مليون مسافر خلال 4478 رحلة دولية.

ووفقا لذات المصدر، فقد قامت ذات المصلحة من معالجة 42 قضية مخالفة التنظيم المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال، في حين حجزت 1 كغ و197 غرام من الذهب، 2645 هاتف نقال.

كما تم استرجاع 7 مركبات محل بحث، ومعالجتها لقضايا تتعلق بـ انتحال هوية “243 قضية”، التزوير واستعمال المزور “30 قضية”

ليديا كبيش

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