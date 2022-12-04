حجز 326 قرص من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء بسيدي أمحمد بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثاني”ديدوش مراد” بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، من توقيف 06 أشخاص عن قضية تكوين جمعية أشرار، المتاجرة في المؤثرات العقلية و المخدرات والحيازة على أسلحة بيضاء مع زرع الرعب في الوسط الحضري، حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و أضاف البيان، بأنه تم استغلال معلومة مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية والقنب الهندي، على مستوى احد العمارات السكنية، وهذا ما أكدته شكوى قاطني البناية على التعرض للإزعاج، وذلك لوجود مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال العمارة لبيع السموم وتوافد أشخاص غرباء لاقتنائها.

كما قامت ذات المصالح، بتسطير خطة محكمة للإطاحة بالفاعلين في حالة تلبس، حيث أسفرت العملية على توقيف احد المشتبه فيهم في حالة تلبس من داخل العمارة، مع ضبط وحجز 14 قرص من المؤثرات العقلية، وقطعة من مخدر القنب الهندي مهيأة للبيع و 01 سلاح أبيض محظور، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية المقدر بـ500دج.

و ختم البيان، بأنه قد تم توقيف 05 أشخاص، و ضبط وحجز 312 كبسولة من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية المقدر بـ 17500 دج من عائدات الترويج، و04 أسلحة بيضاء محظورة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.