حجز 3 أسلحة كلاشينكوف و691 ذخيرة حية بورقة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية ورقلة، من حجز 3 أسلحة كلاشينكوف و691 ذخيرة حية، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب نص البيان، فإن مصالح الشرطة القضائية لأمن ورقة تمكنت نهاية الأسبوع المنصرم من حجز 3 أسلحة حربية من نوع كلاشينكوف و5 مخازن خاصة بها، وبندقيتين مضخيتين، و691 خرطوشة حية من مختلف العيارات.

بالإضافة إلى حجز كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) قدر وزنها بـ 600 غرام و141.000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين ومبلغ مالي قدر بمليار ونصف مليار سنتيم.

وتمت العملية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أين تم تحديد هوية المشتبه فيه الذي يتواجد في حالة فرار، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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