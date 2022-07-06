حجز 288 قنطارا من الكيف المعالج و5 ملايين قرص مهلوس

6 يوليو، 2022

أوقفت عناصر الجيش الوطني الشعبي 945 تاجر مخدرات، وحجزوا 288.6 قنطار من الكيف المعالج خلال السداسي الأول من السنة الحالية، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.

ووفقا للمصدر، فإن وحدات الجيش تمكنت من توقيف 945 تاجر مخدرات، وحجز 288.6 قنطار من الكيف المعالج. كما ضبطت مفارز للجيش 1.848 كغ من الكوكايين، و5084062 قرصا مهلوسا، خلال نفس الفترة.

أما في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية فكشفت الحصيلة عن إحباط محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ 1736 شخصا، وضبط 4735 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

رمزي أحمد توميات

6 يوليو، 2022

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