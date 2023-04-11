حجز 28400 كغ من البصل الأحمر موجهة للمضاربة

11 أبريل، 2023

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع أعوان الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية بومرداس من حجز 28400 كلغ من البصل الأحمر حسبما أفادت به مديرية التجارة لولاية بومرداس.

وجاء ذلك في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة. وبالتنسيق مع فصيلة الأبحاث لمصالح الدرك الوطني لولاية بومرداس.

وحسب ذات المصالح، فقد قام أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمفتشية الإقليمية للتجارة برج منايل. رفقة أعوان فصيلة الأبحاث بمداهمة مخزن غرفة تبريد غير مصرح به تابع لاحد الخواص و الكائن ببلدية برج منايل

و تم حجز 28400 كغ من منتوج البصل الأحمر مع رفع مخالفة المضاربة الغير مشروعة ضد المعني، يضيف ذات المصدر.

رمزي أحمد توميات

11 أبريل، 2023

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