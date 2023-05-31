حجز 22 طن من المواد الغذائية موجهة للتهريب

31 مايو، 2023
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أحبطت عناصر الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 ماي، محاولة تهريب 22 طن من المواد الغذائية بغرض التهريب و المضاربة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما أوقفت عناصر الجيش، 33 شخص وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و10 بنادق صيد، بالإضافة إلى حجز 24 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

هذا و أحبط حراس الحدود خلال نفس الفترة و بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود قدرت بـ 15258 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف، حسب ذات البيان.

شرف الدين عبد النور

31 مايو، 2023

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