حجز 2.99 طن من المواد الغذائية الفاسدة بتقرت

تمكنت مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة لولاية توقرت مند الفاتح من رمضان الكريم من حجز 2.99 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ولحوم حمراء وبيضاء.

بقيمة مالية تفوق مليون وخمسمائة ألف دينار، في إطار محاربة شتى أشكال الغش والتجارة غير القانونية، حسبما أفاد به مدير التجارة بولاية توقرت، مصطفى بضياف.

وكشف بضياف في تصريح للإذاعة ان مصالح الرقابة قامت بـ 295 تدخلا أسفر عن تحرير 72 محضرا قضائيا ضد المخالفين للقانون التجاري وحجز كمية تقدر ب 2,99 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ولحوم حمراء وبيضاء، بقيمة مالية تفوق مليون وخمسمائة ألف دينار”.

كما أضاف ذات المتحدث أن مصالحه وفي إطار البرنامج الخاص بهذا الشهر الفضيل، جندت 22 فرقة على مستوى كل دوائر الولاية، لمراقبة الأنشطة التجارية، ولضمان عمليات تموين الأسواق بالمواد الأساسية.

رمزي أحمد توميات

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