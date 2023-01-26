الرئيسية/الأولى/حجز 12150 كبسولة من المؤثرات العقلية بباتنة حجز 12150 كبسولة من المؤثرات العقلية بباتنة 26 يناير، 2023 تمكنت مصالح أمن ولاية باتنة٬ من توقيف شخص وحجز 12150 كبسولة من المؤثرات العقلية٫ يضيف البيان. وأضاف ذات البيان٬ أن ذات المصالح تمكنت من استرجاع مبلغ 11 مليون سنتيم من عائدات الترويج. حورية سعداوي شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 26 يناير، 2023 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة