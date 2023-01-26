حجز 12150 كبسولة من المؤثرات العقلية بباتنة

26 يناير، 2023

تمكنت مصالح أمن ولاية باتنة٬ من توقيف شخص وحجز 12150 كبسولة من المؤثرات العقلية٫ يضيف البيان.

وأضاف ذات البيان٬ أن ذات المصالح تمكنت من استرجاع  مبلغ 11 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

حورية سعداوي

26 يناير، 2023

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