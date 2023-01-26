حجز 12150 كبسولة من المؤثرات العقلية بباتنة

وزير الطاقة في زيارة عمل وتفقد ابتداء من يوم غد لهذه الولايات

حجز ما يقارب 5 قناطير من الكيف المعالج في كل من ولايتي الشلف والبيض

الجمارك الجزائرية تكرّم رئيس الجمهورية بدرع الجهاز

كسالي: نعمل اليوم على تجسيد الرقمنة من خلال بعث نظام معلوماتي جديد

استرجاع 15 بئر وحفر 3 آبار غاز جديدة بحاسي الرمل

حجز أكثر من 5 أطنان من السلع والمواد المدعمة سنة 2022

رسميا…الانطلاق في صب منحة البطالة بقيمتها الجديدة

رئيس مجلس النواب العراقي يحل بالجزائر

الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يشرف على مراسم إحياء اليوم العالمي للجمارك