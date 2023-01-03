حجز 11 ألف قرص مؤثر عقلي بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بوروبة لأمن المقاطعة الإدارية الحراش، من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم مابين 32 و 36 سنة، ينحدرون من ولاية الجزائر، عن قضية إخفاء، نقل، تخزين والمتاجرة في المؤثرات العقلية والمخدرات في إطار منظم مع الحيازة على أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس. وهذا حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

وتمت العملية تحت الإشراف الدائم والمستمر للنياية المختصة إقليميا، وبعد تسطير خطة محكمة والترصد للمشتبه ومراقبة المركبة التي كانوا يستعملونها في نقل وترويج المخدرات، تم إلقاء القبض عليهم في حالة تلبس على مستوى مدينة الحراش مع ضبط وحجز11000 كبسولة من المؤثرات العقلية، و470 غرام من المخدرات “القنب الهندي”، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية المقدر بـ38000 د.ج من عائدات الترويج. بالإضافة إلى 04 أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، ومركبتين سياحيتين ودراجة نارية وواحدة تستعمل في نقل وتوزيع وترويج المخدرات، و06 هواتف نقالة. حسب ذات البيان الذي خلص إلى تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

ياسمين بن صغير

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