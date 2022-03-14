تمكنت مصالح الأمن الوطني نھایة الأسبوع المنصرم، من حجز ممتلكات مخفية لرجل الأعمال السابق محي الدین طحكوت، قاربت قيمتها الـ1000 مليار سنتيم، حسبما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب نص البيان، فقد ام حجز الممتلكات، من طرف المصلحة المركزیة لمكافحة الجریمة المنظمة والمصلحة الولائیة للشرطة القضائیة لأمن العاصمة.بعد أمر بالتفتیش أصدرته النیابة المختصة.

كما تم حجز الممتلكات المخفية على مستوى مستودعات بكل من بلدیة الرغایة، ولاد فایت، الدار البیضاء واسطاوالي بالجزائر العاصمة. وكذا مستودع بولایة بشار.

وأكدت ذات المصالح أن ھذه الممتلكات كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدین طحكوت وبعض المقربین منھ، حيث لم يتم التصريح بهذه الممتلكات إلى الحرس القضائي، ولا إلى الجھات القضائیة المختصة في حجز الممتلكات. وھذا بھدف تحویلھا وبیعھا بطریقة غیر شرعیة.

وأسفرت عملیة التفتیش عن ضبط وحجز 507 مركبة، من بینھا 267 سیارة سیاحیة فاخرة، بالإضافة إلى 84 شاحنة من مختلف العلامات، ودراجات مائیة “Jet sky” وقوارب نزھة. دراجات ناریة فاخرة، وأزید من 800 علبة كبیرة تحتوي على قطع غیار السیارات. و30 حاویة تحتوي على 63

محرك جدید للحافلات.

ووفقا للبيان، تقارب القیمة المالیة الإجمالیة للمحجوزات الألف مليار سنتيم، كما أن جزء من السیارات تم ترقیمھا بطرق ملتویة، وجزء آخر كان في طور تسویة الوضعیة الإداریة، وذلك بتواطؤ مع بعض موظفي الإدارة.

و تورط في ھذه القضیة 24 مشتبھ فيه، من بینھم أفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدین طحكوت. وبعض المقربین منھ.

كما تم تقيدم المشتبه فيهم، أمام النیابة المختصة عن تھم إخفاء عائدات إجرامیة ناتجة عن جرائم الفساد، وتبییض الأموال. وإخفاء عائدات إجرامیة من خلال إخفاء مصدرھا الإجرامي.

رمزي أحمد توميات

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