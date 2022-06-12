أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالحجز على ممتلكات وحسابات الرئيس المدير العام السابق لمطار الجزائر، الطاهر علاش.

وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، حجز جميع ممتلكات وعقارات والحسابات البنكية لعلاش.

ومن المرتقب أن يمثل المعني أمام القضاء الأسبوع المقبل في قضية فساد تتعلق بتسيير مطار الجزائر، وفتح ملفات تتعلق بمشاريع توسعة المطار الجديد.

كما تجدر الإشارة، الى أنه تم إنهاء مهام طاهر علاش، المدير العام السابق لمطار الجزائر وعين خلفا له عمر حليس.

ليديا كبيش

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