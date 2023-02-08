حجز مبالغ هامة من العملة الصعبة بسوق اهراس

تمكّن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمركز الحدودي البري الحدادة، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بسوق أهراس، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، من حجز 25000 دينارا تونسيا بالإضافة إلى ستة(6) هواتف نقالة ذكية وعدد من اللواحق والأجهزة الإلكترونية، حيث تمت العملية أثناء إتمام إجراءات الخروج لأحد المسافرين، حسب بيان لمصالح الجمارك.

تكرّس العملية التي تدخل في سياق مواصلة الجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، يقظة وصرامة أعوان الجمارك الجزائرية المجندين ليلا ونهارا في سبيل آداء واجبهم المهني في إطار قمع المخالفات المرتكبة خرقا للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حسب ما جاء في ذات البيان.

ش.ن

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