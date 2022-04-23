تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، في عمليتين متفرقتين، على مستوى المقاطعة الإدارية براقي (الجزائر العاصمة)، وبلدية أولاد موسى (ولاية بومرداس)، من تفكيك نشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تتكون من 06 أشخاص، مع حجز 62 كلغ و800 غرام من الكيف المعالج.

وأسفرت العمليتان اللتين تمتا تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش (مجلس قضاء الجزائر العاصمة)، ووكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة (مجلس قضاء بومرداس)، على التوالي، عن توقيف 06 أشخاص، من بينهم شخص كان مبحوث عنه بموجب أمر بالقبض، وحجز شاحنة تبريد كانت تستعمل في نقل المخدرات.

تم إيداع المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت عن جناية عرض وبيع ونقل وتخزين مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

ش.ن

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