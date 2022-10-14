حجز ما يقارب 500 قرص مؤثر عقلي في قضايا متفرقة بالجزائر العاصمة

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الأول عسلة حسين لأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد في 03 قضايا متفرقة تم من خلالها توقيف 04 أشخاص تعرض للبيع المؤثرات العقلية ،مواد صيدلانية وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

تعود حيثيات القضايا إلى دوريات لعناصر الشرطة بالزي المدني بإقليم الاختصاص، القضية الأولى المتعلقة بعرض للبيع المؤثرات العقلية ،العصيان مع عرقلة مهام القوة العمومية في معاينة الجريمة، حمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، أين لفت انتباههم شخص محل شبهة، تم توقيفه للمراقبة حيث وبعد عملية التلمس القانونية ضبط بحوزته على 97 قرص مؤثر عقلي، 03أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 8500 د.ج.

أما القضية الثانية و المتعلقة بالحيازة على مواد صيدلانية ومؤثرات عقلية بدون مبرر شرعي، وقف عناصر الشرطة لشخص محل شبه تم إخضاعه لعملية التلمس القانونية حيث ضبط بحوزته على 300 قرص صيدلاني وقارورة دواء بها سائل مؤثر عقلي و كذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 4000 د.ج.

في حين القضية الثالثة تتعلق بالحيازة قصد البيع للمؤثرات العقلية تم فيها توقيف شخصين محل شبهة وبعد إخضاعهما لعملية التلمس القانونية ضبط بحوزتهما على 49 قرص مؤثر عقلي، 02 قارورتان بها سائل طبي مخدر ومبلغ مالي بالعملة الوطنية بقدر بـ 15000 د .ج.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا .

خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

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