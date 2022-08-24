حجز ما يقارب 3 آلاف دلو من زيت المائدة ذات سعة 5 لتر ببرج باجي مختار

أعلنت اليوم الأربعاء، المديرية العامة للجمارك، ، في بيان لها، عن حجز ما يقارب 03 آلاف دلو من زيت المائدة ذات سعة 5 لتر ببرج باجي مختار

وحسب نص البيان، فقد تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 2920 دلو من زيت المائدة ذات سعة 5 لتر

كما تم ضبط هذه الكمية محملة على متن شاحنة وموجهة للتهريب، حيث جاءت هذه العملية في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية مع الأجهزة الأمنية.

وتكرس العملية المهام الحمائية الموكلة لمصالح الجمارك الجزائرية في سبيل حماية الإقتصاد الوطني ومحاربة تهريب المواد المدعمة تجسيدا لمساعي السلطات العمومية الرامية للحفاظ على استقرار السوق الداخلية والحرص على التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الإستهلاكية.

ليديا كبيش