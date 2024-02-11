حجز ما يقارب 14 ألف قرص مهلوس بتلمسان

تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة منصورة بتلمسان مؤخرا من حجز 13.766 قرص مهلوس وتوقيف ثمانية أشخاص حسبما أفاد به بيان لأمن ولاية تلمسان، اليوم الأحد.

و جاءت هذه العملية إثر معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية في الوسط الحضري لبلدية منصورة، يوضح المصدر.

و سمحت عملية تتبع تحركات أحد أفراد هذه الشبكة من توقيفه وتحديد هوية باقي العناصر التي تنشط ضمن نفس الشبكة من بينهم فتاتين.

في حين سمح تفتيش مساكن الأشخاص الموقوفين بحجز الكمية المذكورة من الأقراص المهلوسة وأربع مركبات وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء وأزيد من 360 ألف دج من عائدات الترويج وفق البيان.

هذا وقد تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه الأشخاص الثماني الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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