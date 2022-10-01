حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بورقلة

1 أكتوبر، 2022

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بحاسي مسعود، من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وحسبما أفادت به المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، في بيان لها، فقد تم حجز 217.146 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 مغ، تم ضبطها على متن مقطورة جرار طريقي في مكان مهيأ خصيصا للتهريب.

هذا وتكرس العملية اليقظة التامة والجاهزية الدائمة في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية، وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله، لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن.

رمزي أحمد توميات

1 أكتوبر، 2022

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