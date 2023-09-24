حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة وتوقيف مشتبه بهما في غليزان

24 سبتمبر، 2023

حجزت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في غليزان كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة واعتقلت شخصين مشتبه بهما.

ووفقًا لبيان صادر عن الدرك الوطني، جاءت العملية في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها بإقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان. حيث قامت فرقة الدرك بجديوية بنصب نقطة تفتيش على الطريق السيار شرق-غرب، بالقرب من سد وادي رهيو. وخلال هذه العملية، تم ضبط كمية كبيرة من الأقراص بلغت 3585 قرصًا من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، والتي كانت مخبأة بعناية داخل سيارة سياحية.

تم اعتقال السائق ومرافقه بعد أن لفتا انتباه الدرك بسلوكهما المشبوه وتم نقلهما إلى مقر الفرقة بعد اعتقالهما.

تم تقديم المشتبه بهما بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، أمام الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

خديجة مقداد

24 سبتمبر، 2023

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