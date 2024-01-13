حجز كمية ضخمة من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب في تمنراست

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، من حجز كمية ضخمة من المواد غذائية كانت موجهة للتهريب.

وجاء ذلك على إثر أربع عمليات متفرقة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني، حيث تم حجز 1750 كلغ من السميد، 5000 كلغ من الفرينة، بالإضافة إلى 1500 كلغ من العجائن الغذائية، 1525و كلغ من السكر.

وكشفت مصالح الجمارك، أن البضاعة المحجوزة تم ضبطها على إثر كشف مخبأين مخصصين لتخزين البضائع الموجهة للتهريب، وكذا توقيف وحجز 5 مركبات رباعية الدفع استعملت في نقل وتهريب المحجوزات، كما تم توقيف أربعة أشخاص، منهما شخصان من جنسية أجنبية.

وتكرس العمليات المحققة التنسيق المحكم بين أجهزة الدولة تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية الرامية لمكافحة المضاربة وتهريب المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع حفاظا على استقرار السوق الوطنية والأسعار وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية.

ليديا كبيش

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