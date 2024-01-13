حجز كمية ضخمة من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب في تمنراست

13 يناير، 2024

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، من حجز كمية ضخمة من المواد غذائية كانت موجهة للتهريب.

وجاء ذلك على إثر أربع عمليات متفرقة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني، حيث تم حجز 1750 كلغ من السميد، 5000 كلغ من الفرينة، بالإضافة إلى 1500 كلغ من العجائن الغذائية، 1525و كلغ من السكر.

وكشفت مصالح الجمارك، أن البضاعة المحجوزة تم ضبطها على إثر كشف مخبأين مخصصين لتخزين البضائع الموجهة للتهريب، وكذا توقيف وحجز 5 مركبات رباعية الدفع استعملت في نقل وتهريب المحجوزات، كما تم توقيف أربعة أشخاص، منهما شخصان من جنسية أجنبية.

وتكرس العمليات المحققة التنسيق المحكم بين أجهزة الدولة تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية الرامية لمكافحة المضاربة وتهريب المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع حفاظا على استقرار السوق الوطنية والأسعار وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية.

ليديا كبيش

13 يناير، 2024

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال بقطاعي المحبس وحوزة

16 مايو، 2022

مركز الفلك الدولي: هذا أول أيام عيد الأضحى بالجزائر والدول الإسلامية

27 يونيو، 2022

المجلس الوطني الصحراوي يدين تنصل اسبانيا من مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي

14 نوفمبر، 2021

قوات البوليساريو تركز هجماتها على تمركزات جنود الاحتلال بقطاعي حوزة والمحبس

7 فبراير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: