تمكنت مصالح الجمارك من حجز كميات هامة من السلع المستوردة بميناء الجزائر العاصمة بعد تسجيلها لسبع مخالفات لدى معالجة التصريحات الجمركية الخاصة بالإستيراد.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك :”أنه وفي إطار ممارسة المهام الحمائية المنوطة بجهاز الجمارك الجزائرية. والمتعلقة بمراقبة الحركة الحدودية للبضائع المستوردة وتلك الموجهة للتصدير وعلى إثر معالجة ملفات تصاريح جمركية عند الاستيراد تم رفع سبع مخالفات جمركية تتعلق باستيراد مواد محظورة والتصريح الخاطئ من حيث الصنف التعريفي للبضائع”.

وحسب نص البيان، فقد تمكن من معاينتها أعوان كل من المفتشية الرئيسية للفرق والمفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية. التابعتين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجزائر-تجارة, بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر-ميناء”.

كما تم حجز 119600 وحدة من الألعاب النارية، 325224 وحدة من مواد التجميل المختلفة. بالإضافة كذلك إلى 12231 وحدة من لواحق الهواتف النقالة.

وتكرس هذه العمليات المعاينة بيقظة واحترافية أعوان الجمارك الجزائرية. كما تعكس جاهزيتها القصوى وتجندها التام في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية.

ناهيك عن إسهامها الفعال في حفظ الأمن والنظام العموميين وحماية المواطن من كل ما من شأنه تهديد صحته وسلامته، يضيف ذات البيان.

وهذا من خلال سهرها الدؤوب على فرض آليات الرقابة الصارمة على عمليات التجارة الخارجية بالموازاة مع التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الإقتصاديين في إطار تشجيع الاستثمار ومرافقة المستثمرين والمصدرين.

ليديا كبيش

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