حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية موجهة للتهريب في الجنوب

تمكنت أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية والوقود.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد تم خلال هذه العملية النوعية، حجز 39.725 طن من الفرينة، و5.125 طن من السميد، وكذا 5.3 طن من العجائن، و30 طن من السكر، و1000 صفيحة ذات سعة 5 لتر من زيت المائدة.

كما تمّ حجز 336 علبة من البسكويت، و1320 علبة من الحليب الجاف، و22 برميل بسعة 200 لتر من المازوت، فيما تمّ حجز 4 شاحنات كانت تستغل التهريب.

ووفقا لذات البيان، فإن هذه العملية جاءت في إطار مكافحة جريمتي المضاربة والتهريب.

رمزي أحمد توميات

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