حجز قطع غيار مستعملة مهربة بالجزائر العاصمة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسمار بالجزائر، من توقيف صاحب محل يقوم ببيع قطع غيار (علبة السرعات) مستعملة مستوردة عن طريق التهريب بإقليم بلدية السمار.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها، أن العملية جاءت على إثر معلومات مؤكدة مفادها حيازة أحد الأشخاص على كمية معتبرة من قطع الغيار المستعملة والمحضورة على مستوى الوطن مخزنة بإحدى ورشات تصليح المركبات.

وحسب نص البيان، فانه وبعد استغلالا للمعلومات وتنشيط عنصر الاستعلام تم تحديد مكان الورشة ، أين تم وضع خطة أمنية محكمة. ومداهمة الورشة ليتم معاينة وجود عدد معتبر من قطع الغيار المستعملة. والمتمثلة في علب السرعات الأوتوماتيكية الخاصة بالسيارات نوع فولس فاكن. والمقدر عددها 67 علبة السرعات الخاصة بمختلف العلامات تقدر قيمتها المالية بمليار و100 مليون سنتم”.

وبعد الاستفسار مع صاحب الورشة عن فواتير الشراء تبين أنها سلع مهربة، بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية تم حجز هذه السلع وتسليمها إلى مصالح الجمارك، وتوقيف صاحب الورشة من أجل تهمة: جنحة حيازة قطع غيار مستعملة مستوردة عن طريق التهريب.

رمزي أحمد توميات

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