حجز قرابة 10 آلاف قرص “إكستازي” ببراقي في العاصمة

21 فبراير، 2024

تمكّنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية براقي بحر الأسبوع المنصرم، من تحييد نشاط شبكة إجرامية منظمة تمتهن المتاجرة بالمخدرات الصلبة من نوع “الإكستازي”، يمتد نشاطها عبر العديد من ولايات الوطن،مع توقيف (05) خمس أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين26 سنة إلى 44 سن، مسبوقين قضائيا.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ العملية جاءت إثر استغلال معلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص من متعادي الإجرام على مستوى أحد الأحياء بشراربة، عملية التتبع والتحري لمحققي المصلحة توجت بتوقيفه وتفتيش مركبته التي تم العثور بها على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة “إكستازي”، وبتعميق البحث والتحقيق مع المشتبه به تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا،تم الكشف عن 04 أشخاص آخرين متورطين معه في ذات القضية.

وكشف ذات البيان أن هذه العملية أسفرت على ضبط وحجز  9102  قرص من المخدرات الصلبة ” إكستازي” ، مبلغ مالي يقدر بـ  474000  دينار جزائري من عائدات ترويج السموم، إلى جانب مركبتين تستعملا في ترويج السموم.

وختم البيان أنّه تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.

ش.ن

21 فبراير، 2024

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