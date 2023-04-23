حجز شاحنتين محملتين بــ 29000 لتر من المازوت و 7000 لتر من البنزين برج باجي مختار

حجز شاحنتين محملتين بــ 29000 لتر من المازوت و 7000 لتر من البنزين برج باجي مختار

تمكّن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، في عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز شاحنتين محملتين بــ 29000 لتر من المازوت و 7000 لتر من البنزين.

وأفاد بيان للجمارك الجزائرية أن العملية تندرج في إطار تنسيق الجهود الميدانية بين أجهزة الدولة في سبيل حماية الإقتصاد الوطني ومكافحة شتى أشكال التهريب.

ش.ن

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