حجز أكثر من 11 ألف من الاقراص المهلوسة بغرداية

26 أغسطس، 2023

تمكنت مصالح الجمارك من حجز أكثر من 11 ألف من الأقراص المهلوسة بولاية غرداية، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك.

وتمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، وفي عملية نوعية تم تحقيقها بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني من حجز 11.968 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 مغ، تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية إثر إخضاعها للتفتيش الدقيق.

كما تم حجز الممنوعات ووسيلة النقل المستعملة في التهريب، مع إحالة المتهم الموقوف على الجهات القضائية المختصة.

وتكرس العملية المحققة التنسيق التام والمحكم بين الأجهزة العملياتية للدولة في مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية سهرا على صحة وسلامة المواطن، وحرصا على إقرار السكينة الاجتماعية وحفظ النظام والأمن العموميين.

رمزي أحمد توميات

26 أغسطس، 2023

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