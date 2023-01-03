حجز أزيد من 4500 مصحف للقرآن الكريم يحمل ألوان مسيئة للعقيدة الدينية

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن مصالح الرقابة تمكنت من حجز كميات كبيرة من المصاحف تحمل الألوان التي تسيئ بالعقيدة.

وقال رزيق :”نه تم حجز وإتلاف 4561 مصحف قرآني من أحجام مختلفة يحمل على صفحاته تدرجات لونية تمس بالعقيدة الدينية، بقيمة 4.5 مليون دينار جزائري”.

وجاء ذلك خلال اشرافه على الانطلاق الرسمي للحملة التحسيسية الوطنية حول المنتوجات التي تحمل رموز وألوان. التي تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري، بالدور الهام الذي تقوم به مصالح الأمن والدرك الوطني في مرافقة القطاع بهذا المسعى للتصدي لكل ما يضر المصالح المعنوية للمستهلك.

هذا وقد أوضحت وزارة التجارة في بيان لها أن هذه الحملة أطلقت من أجل نشر الوعي لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين حول المخاطر والعواقب السيئة التي تنجر عن تداول مثل هذه المنتوجات في السوق الوطنية.

وحسب نص البيان فإن هذه الحملة ستساهم فيها عدة قطاعات وهيئات، وتمس كافة التراب الوطني. حيث أعطيت إشارة الإنطلاق من مقر وزارة التجارة، عبر تقنية التحاضر عن بعد. وعلى مستوى مديريات التجارة الجهوية والولائية للتوعية.

وذلك حول وجود هذه المنتجات في السوق الوطنية وتواجدها في بيوتنا ومساجدنا ومحيطنا بشكل عام، خاصة وأنها طالت ألعاب الأطفال، الأدوات المدرسية، الملابس وحتى المصحف الشريف.

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