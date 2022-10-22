حجز أزيد من 3 أطنان قنب هندي وأكثر من 4 ملايين قرص مؤثر عقلي

تمكنت المصالح العملياتية للشرطة خلال التسعة أشهر الأخيرة، من توقيف 71011 شخص متورط وحجز أزيد من 3 أطنان من القنب الهندي، حسبما كشفت عنه مصالح الأمن الوطني، في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد حجزت ذات المصالح، خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي الماضي إلى 30 سبتمبر الجاري، 03 أطنان و 568 كلغ من القنب الهندي، 14كلغ و 174غرام من مادة الكوكايين.

كما تمكنت المصالح العملياتية، من حجز 2 كلغ و 886 غرام من مادة الهيروين، و 4.854.106 قرص من المؤثرات العقلية، يصيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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