حجز أزيد من 27 مليون سنتيم كعائدات لترويج المؤثرات العقلية بالشلف

أفلحت عناصر أمن دائرة وادي الفضة بالشلف، في توقيف شخص يبلغ من العمر51 سنة، يروج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب عبر أحياء المدينة،حسب بيان لأمن ولاية شلف.

وأفاد البيان،أن ذات العناصر تمكنت من حجز 58 قرص مهلوس، ومبلغ مالي أزيد من 27 مليون سنتيم كعائدات للترويج،وقد نفذت العملية إثر استغلال لمعلومات مفادها وجود شخص بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة مخبأة بمسكنه العائلي،وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وختم ذات البيان،أنه تم إنجاز ملف جزائي في حق الموقوف، عن قضية الحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، والذي بموجبه تم إحالته أمام محكمة العطاف.

حورية سعداوي

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