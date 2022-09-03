حجز أزيد من 10 آلاف لتر من المازوت بكل من تمنراست وبشار

حجز أزيد من 10 آلاف لتر من المازوت بكل من تمنراست وبشار

تمكنت مصالح الجمارك، من حجز أزيد من 10 آلاف لتر من مادة المازوت ومعدات مختلفة بكل من تمنراست وبشار، وذلك على إثر ثلاث عمليات متفرقة، حسبما جاء في بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في نص البيان :” أنه في سياق مواصلة الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعلى إثر ثلاث عمليات متفرقة نفذها كل من أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب والفرقة المتعددة المهام بعين أمقل التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست وهذا بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي تم حجز أزيد من 10 آلاف لتر من مادة المازوت “

وتمكنت ذات المصالح، من حجز 6.600 لتر من المازوت – 99 مولد كهربائي – 37 مطرقة ضاغطة – 02 مصفاة هوائية – 01 محرك رحى لطحن حجارة الذهب – 07 قارورات غاز البوتان – 05 أصابع ديناميت, مع حجز وسائل النقل المستعملة في التهريب والمتمثلة في شاحنة ودراجة نارية”.

كما تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بتمياوين, التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار, بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار, وبالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي و عناصر حرس الحدود, من حجز 4.000 لتر من المازوت تم ضبطها معبأة في خزانات على متن شاحنة, يضيف البيان.

وتندرج هذه العمليات في إطار المهام الحمائية لأعوان الجمارك الجزائرية المجندين ليلا ونهارا في سبيل المساهمة في مكافحة التهريب بشتى أشكاله، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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