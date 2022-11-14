حث على إيجاد الآليات لاسترجاع الأموال المنهوبة: تبون يؤكد .. القانون فوق الجميع وحماية المواطن أولى الأولويات

14 نوفمبر، 2022

وجّه رئيس الجمهورية إلى الحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاثنين تعليمات لإيجاد آليات أكثر مرونة، في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يُمكّن من استعادة كلّ الأموال المنهوبة.

إلى جانب انتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة مُباشِرة بعيدا عن التعقيدات، التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة.

وأكد رئيس الجمهورية أن القانون فوق الجميع، وحماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة. وشدد رئيس الجمهورية على استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد، مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية، حيث أبدى السيد الرئيس ارتياحه، لِمَا تبذله بعض الدول الأوربية من تعاون، لاسترجاع الأموال المنهوبة.

فايزة.س

14 نوفمبر، 2022

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