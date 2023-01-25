احباط محاولات إدخال أزيد من 8 قناطير من المخدرات المغربية

25 يناير، 2023

أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تُقدر بـ 8 قناطير و 33 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وجاء ذلك في الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 جانفي الجاري، التي نشرتها وزارة الدفاع الوطني.

وحسب نص الحصيلة، فقد تم توقيف 48 تاجر مخدرات. وإحباط محاولات إدخال 8 قناطير و 33 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 350 غرام من مادة الكوكايين و716914 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش 184 شخصا وضبطت 20 مركبة و150 مولدا كهربائيا و78 مطرقة ضغط و(05) أجهزة كشف عن المعادن، و10 أطنان من خليط الحجارة والذهب الخام، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 15 شخص وضبط 06 بنادق صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ166,35 طن وكذا 18,15 قنطار من مادة التبغ و17377 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

 

رمزي أحمد توميات

25 يناير، 2023

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