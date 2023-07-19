حادث مرور مأساوي متبوع بحريق في تمنراست يودي بحياة 34 شخص وإصابة 12 آخرين

عاش الطريق الوطني رقم 1 بقرية أوتول ببلدية تمنراست صبيحة هذا الأربعاء 19 جويلية، حادثا مروريا مأساويا، اثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين بمركبة…

وأدّى هذا الحادث المروري الأليم إلى احتراق الحافلة التي كانت مليئة بالركاب، إضافة إلى المركبة التي اصطدمت بها، ما أسفر عن وفاة 34 شخصا وإصابة 14 آخرين كحصيلة أولية، في وقت تدعو فيه مصالح الحماية المدنية مستعملي السيارات للسياقة بحذر وعقلانية، لتفادي مثل هكذا حوادث مرور مميتة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

سيدعلي.ه‍

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