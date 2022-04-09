نصب اليوم السبت، والي ولاية برج بوعريريج، محمد بن مالك، فرق المراقبة التقنية لتقييم الأضرار الخاصة بحادث الانفجار الذي أودى بحياة 10 أشخاص.

وحسب بيان لمصالح ولاية برج بوعريريج، فإنه تم تنصيب فريق تقني لتقييم أضرار الحادث بحي 5 جويلية، من أجل معاينة حجم الخسائر عبر محيط الحي.

وكشفت ذات المصالح، أن الوالي بن مالك، أمر بايفاد لجنتي المساعدة الاجتماعية والنفسية لمرافقة المتضررين، كما قام بتسليم مسكنا لفائدة إبراهيم حموش صاحب المنزل محل الانفجار.

رمزي أحمد توميات

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