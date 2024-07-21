جي دي فانس يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاستقالة من منصبه

دعا مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جي دي فانس، أمس السبت، عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، إلى الاستقالة من منصبه، لافتا إلى أن أولئك الذين يحثونه على الخروج من السباق الإنتخابي دون التنحي عن منصبه “منخرطون في مستوى سخيف من السخرية”.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو عبر منصة إكس “كل من يدعو جو بايدن إلى التوقف عن الترشح دون دعوته أيضًا إلى الاستقالة من الرئاسة، فهو منخرط في مستوى سخيف من السخرية. إذا كنت لا تستطيع خوض السباق، لا يمكنك الخدمة. يجب أن يستقيل الآن”.

شرف الدين عبد النور