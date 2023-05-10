جيش التحرير الصحراوي يواصل هجماته ضد جيش الإحتلال المغربي

أفادت برقية لوكالة الأنباء الصحراوية الصادرة أمس الثلاثاء عن البلاغ العسكري رقم 787 الصادرعن وزارة الدفاع الصحراوي عن تنفيذ وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجومات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس، حوزة والفرسية، مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات.

وأفاد ذات البيان أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي أكرارة الفرسيك وروس السبطي بقطاع المحبس.

وأضاف البيان أن تشكيلات من الجيش الصحراوي استهدفت قوات الاحتلال بمنطقتي الفيعين وأكراير الشديدة بقطاع الفرسية، فيما ركزت مفارز أخرى قصفها على جنود الاحتلال بمنطقة روس ديرت بقطاع حوزة.

ش.ن

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