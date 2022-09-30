جنوب إفريقيا تشدّد على ضرورة حق الصحراء الغربية في الاستقلال

30 سبتمبر، 2022

طالب ممثل جنوب افريقيا، في مداخلة له خلال الندوة التي نظمت على هامش أشغال الدورة الواحدة و الخمسين لمجلس حقوق الانسان بجنيف، بضرورة انهاء الاستعمار من الصحراء الغربية الذي يشكل اقدم نزاع في القارة و من كل شعوب العالم الذي بات من اللازم تمكينها من حق تقرير مصيرها الذي تكفله جميع المواثيق الدولية.

و شدد ممثل جنوب افريقيا على استنكار بلده الشديد في كلمة له تحت عنوان التاثير السلبي لمخلفات الاستعمار على التمتع بحقوق الانسان لكل ما له صلة بمخلفات الاستعمار من تبعية و عنصرية وعلاقات غير دولية مجددا رفضه التام لاستمرار تدهور حقوق الانسان في نقاط مخلتفة في العالم مذكرا بموقف جنوب افريقيا المؤيد للشعوب الطامحة للاستقلال.

كما اشار الى ان التاريخ يشهد على نضال بلاده ضد العنصرية و الاستعمار و تقديم التضحيات من اجل الحرية مضيفا بان بلاده تؤمن بضرورة احترام سيادة الدول و حقها في تقرير مصيرها.

 و في ختام كلمته، دعا الى ضرورة العمل باعلان دارين لانهاء مخلفات و تبعيات الاستعمار في فلسطين و الصحراء الغربية، مع اعطاء الشعوب الحق في تقرير مصيرها.
حورية سعداوي
30 سبتمبر، 2022

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