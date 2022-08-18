جمهورية مصر تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

18 أغسطس، 2022

تقدمت جمهورية مصر العربية، بتعازيها الخالصة للجزائر حكومة وشعبا، ولذوى ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية.

و أفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها :”تعرب مصر عن خالص تعازيها ومواساتها للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، ولذوى ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء الجزائرييّن”.

كما أكدت الخارجية المصرية على وقوف مصر الكامل إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا المُصاب الأليم، مُعربة عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المُصابين.

رمزي أحمد توميات

18 أغسطس، 2022

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