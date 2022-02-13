جمهورية الهندوراس تؤكد عزم حكومتها تعزيز وتعميق علاقات التعاون مع الجمهورية الصحراوية

أكد نائب وزير الخارجية لجمهورية الهندوراس، توراس زلايا جيراردو جوزي انتونيو ، عزم بلاده تعميق وتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الجمهورية الصحراوية .

وجدد جيراردو جوزي انتونيو في تصريح أدى به للصحافة عقب لقائه رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، عزم رئيسة حكومة الهندوراس، زيومارا كاسترو الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وعتزم حكومتها تعميق وتقوية أجندة ملموسة بين الشعبين.

وأضاف ذات المتحدث أن زيارته للجمهورية الصحراوية تتماشى والدول الشقيقة الأخرى في الاتحاد الأفريقي مع تعريف بالسياسة الخارجية للحكومة الجديدة التي تسعى إلى بناء سياسة علاقات دولية ذات سيادة وداعمة للمواطنين من أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية.

رمزي أحمد توميات

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