جمهورية الهندوراس تؤكد عزم حكومتها تعزيز وتعميق علاقات التعاون مع الجمهورية الصحراوية

13 فبراير، 2022

أكد نائب وزير الخارجية لجمهورية الهندوراس، توراس زلايا جيراردو جوزي انتونيو ، عزم بلاده تعميق وتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الجمهورية الصحراوية .

وجدد جيراردو جوزي انتونيو في تصريح أدى به للصحافة عقب لقائه رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، عزم رئيسة حكومة الهندوراس، زيومارا كاسترو الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وعتزم حكومتها تعميق وتقوية أجندة ملموسة بين الشعبين.

وأضاف ذات المتحدث أن زيارته للجمهورية الصحراوية تتماشى والدول الشقيقة الأخرى في الاتحاد الأفريقي مع تعريف بالسياسة الخارجية للحكومة الجديدة التي تسعى إلى بناء سياسة علاقات دولية ذات سيادة وداعمة للمواطنين من أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of بشرايا حمودي: نحو تكييف كافة البرامج وفقا لما تمليه مرحلة ما بعد 13 نوفمبر الماضي

بشرايا حمودي: نحو تكييف كافة البرامج وفقا لما تمليه مرحلة ما بعد 13 نوفمبر الماضي

9 أغسطس، 2021
Photo of الجاليات الجزائرية بالخارج تطالب السلطات بإلغاء إجراءات الوزارة الأولى

الجاليات الجزائرية بالخارج تطالب السلطات بإلغاء إجراءات الوزارة الأولى

25 مايو، 2021
Photo of الرئيس تبون يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الرئيس تبون يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

29 فبراير، 2020
Photo of بلجود يؤكد: سيتم تقديم المساعدات اللازمة لمحو آثار فيضان المدية

بلجود يؤكد: سيتم تقديم المساعدات اللازمة لمحو آثار فيضان المدية

4 مايو، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: