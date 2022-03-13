نددت الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالسياسة القمعية المغربية في حق الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وجاء ذلك في البيان الختامي الذي توج أشغال مؤتمرها الأول، حيث نددت الجمعية بالجرائم المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي، ولمقارباته بالصحراء الغربية القائمة على التعنت والقمع ومصادرة الحقوق والحريات .

كما طالبت لمجتمع الدولي بالعمل الجاد لايجاد آلية دولية لحماية حقوق الانسان ومراقبة انتهاكات القانون الدولي الانساني والتقرير عنها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية والضغط على الدولة المغربية للاعتراف بحقوق شعب الصحراوي وعلى رأسها الحق في الحرية والإستقلال.

رمزي أحمد توميات

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