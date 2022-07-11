أصدرت جمعية الكتاب الأفارقة، بيانا أعربت من خلاله عن أسفها الشديد لمقتل وجرح عشرات المهاجرين الأفارقة على أيدي شرطة الحدود المغربية وبتورط حرس الحدود الاسباني في الحادثة الشهيرة التي حصلت على حدود مليلية الاسبانية يوم 24 جوان الماضي داعية للتحقيق فيها.

ووصفت الجمعية، “الوفيات الأخيرة لما يقرب من عشرين مهاجرًا كانوا يحاولون اختراق السياج الحدودي بين المغرب وجيب مليلة الإسباني “بالمرعب وغير المقبول”.

كما دعت الرابطة، إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في الموضوع”، مؤيدة بذلك المواقف المعبر عنها في “بيانات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من بين المنظمات الدولية الأخرى التي دعت إلى ذلك”.

من جهة أخرى دعت الجمعية، السلطات المغربية والإسبانية إلى التحقيق بشكل صحيح في الحادث ومحاسبة الجناة المتورطين من أجل منع حصول أحداث مستقبلية مشابهة للحادث الغادر.

كما حثت جمعية الكتاب الأفارقة سائر البلدان على اتباع أساليب أقل عنفا للسيطرة في إدارة حالات الهجرة غير الشرعية التي أصبحت للأسف متفشية نتيجة الانحرافات الواقعة حاليا في الاقتصاد العالمي والمجتمع”.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الكتاب الأفارقة هي مؤسسة ثقافية أفريقية تأسست في نوفمبر 1989، ومقرها بعاصمة غانا، وهي بمثابة مظلة لجمعيات الكتاب في القارة الأفريقية والشتات.

ليديا كبيش

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