جمعية التجار تدعو إلى إعادة النظر في نظام رخص استيراد الموز

13 أبريل، 2022

أصدرت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، بيانا دعت فيه إلى ضرورة إعادة النظر في نظام رخص استيراد الموز، مع تكليف وزارة التجارة بالملف عوض وزارة الفلاحة.

وأوضحت الجمعية، أنّ الهدف من إجباريّة رخص استيراد الموز كان دعم الإنتاج الوطني من الفواكه وكذا حماية الفلّاحين والمنتجين الجزائريّين إلا أنّ أصحاب تلك الرّخص يستغلّون غياب المنافسة وزيادة الطّلب على الموز لمضاعفة هامش الرّبح ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وحسب الجمعية فإن الوضع القائم يستدعي إلى إعادة النّظر في نظام رخص الاستيراد وشروط هذه الرّخص كونها أصبحت عاملا مشجّعا للاحتكار والمضاربة ومضاعفة أسعار المنتوجات المستوردة .

كما طالبت الجمعية بتكليف وزارة التجارة وترقية الصّادرات بالإشراف على رخص الاستيراد عوض وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة التي تبقى هي المؤهّلة لتشجيع الإنتاج المحلّي ومرافقة الفلّاحين والمزارعين.

ليديا كبيش

13 أبريل، 2022

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