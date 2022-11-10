جمال بلماضي يعقد مؤثمرا صحفيا الأحد القادم

10 نوفمبر، 2022

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف، اليوم الخميس، في الموقع الرسمي للفاف، أن الناخب الوطني جمال بلماضي، سيعقد ندوة صحفية يوم الأحد، و ذلك بالمركز التقني سيدي موسى.

و أضاف البيان بأن المؤتمر الصحفي سينطلق بداية من الساعة الـ11.00 صباحا وسيدوم 30 دقيقة.

و أشار ذات البيان، بأن هذه الندوة تأتي تحسبا للتربص الذي سيخوضه الخضر، بداية من يوم 14 إلى غاية يوم 20 نوفمبر الجاري، والذي تتخلله مواجهة منتخبي مالي والسويد، بتاريخ 16 و19 نوفمبر على التوالي.

حورية سعداوي

10 نوفمبر، 2022

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