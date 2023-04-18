جمارك: 367 عملية حجز في إطار مكافحة التهريب خلال الثلاثي الأول لـ2023

قامت مصالح الجمارك الجزائرية في إطار مكافحة التهريب بـ367 عملية حجز وطنيا، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 2023، حسب بيانات لذات المصالح.

وحسب نص البيان، فإن العمليات المتعلقة بمكافحة التهريب، والتي تمت خلال الفترة بين 1 جانفي و31 مارس الماضي، القيام بـ367 عملية. أسفرت عن حجز سلع بقيمة إجمالية تقدر بـ1.119 مليار دج. بينما تبلغ قيمة الغرامات المترتبة عن هذه الجرائم الاقتصادية 11.991 مليار دج.

وتم خلال محاولات التهريب التي تم التصدي لها من طرف مصالح الجمارك استخدام 149 سيارة و25 شاحنة، 3 عربات جرار. و7 دراجات نارية و9 أحمرة، حسب نفس المصدر. الذي أشار إلى أن عدد المخالفين المتورطين في هذه العمليات يقدر ب407 شخص.

كما جاء ذلك على إثر تدخلات الجمارك الميدانية عبر كامل الإقليم الجمركي. بما في ذلك المنافذ الحدودية البحرية والجوية والمعابر الحدودية البرية.

في إطار ممارسة المهام الحمائية لهذا الجهاز والمتعلقة بمكافحة شتى أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والمساهمة في المهام الأمنية. الرامية إلى حماية الصحة العمومية والأمن والنظام العموميين والتراث الثقافي.

أما بخصوص طبيعة المحجوزات، أوضحت المديرية العامة للجمارك أنها تتمثل أساسا في المخدرات والمهلوسات، التبغ والسجائر. الوقود، المفرقعات، المشروبات الكحولية، العملات الأجنبية، المعادن الثمينة، الأسلحة والذخيرة، المواد الغذائية. بما في ذلك المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، المركبات.

في حين حجزت الجمارك خلال الأشهر الثلاث الأولى من 2023، أكثر من 1.9 طن من الكيف المعالج. وأكثر من 770 ألف وحدة من المواد المهلوسة وما يقارب 14 كغ من المخدرات الصلبة. إضافة إلى 8.5 كغ من مخدر “البانغو”.

وبالنسبة للتبغ والمنتجات التبغية والمشروبات الكحولية، تظهر الحصيلة أنه تم حجز 24377 خرطوشة من السجائر. و11049 كغ و5672 خرطوشة من تبغ الترشق، و 22066 وحدة و2720 لتر من المشروبات الكحولية.

أما بخصوص المعادن النفسية والعملات الأجنبية، فقد حجزت الجمارك 344.7 غ من الذهب 132480 يورو. 14200 دولار أمريكي، 43000 دينار تونسي و30000 ريال سعودي.

وبخصوص المحجوزات المتعلقة بالمواد الغذائية خاصة منها المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، فقد تم حجز 3834 كغ من العجائن. 6282 كغ من الفواكه المختلطة، 836260 كغ من السميد والفرينة، 46050 لتر من زيت المائدة. و612520 كغ من السكر، وفقا لنفس الحصيلة.

كما تم حجز 27625 لتر من الوقود، و 91349 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، و 6857 وحدة من العتاد الحساس. و31674 وحدة من الألبسة والأحذية المتنوعة، 2377 كغ من الألبسة الرثة. بالإضافة إلى محجوزات أخرى كالأدوية، مواد التجميل، محركات وقطع غيار مستعملة، أسلحة، ذخيرة، هواتف نقالة ولواحقها وغيرها من المحجوزات.

رمزي أحمد توميات

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