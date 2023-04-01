جمارك: حجز 10 آلاف قرص مهلوس لدى مسافر قادم من مرسيليا

جمارك: حجز 10 آلاف قرص مهلوس لدى مسافر قادم من مرسيليا

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء الجزائر، من حجز 10050 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي، تم ضبطها بحوزة أحد المسافرين بعد إخضاعه وأمتعته للتفتيش الدقيق، حسب بيان للمديرة العامة للجمارك.

ووفقا للمصدر، فقد تمت هذه العملية، على إثر معالجة إحدى الرحلات البحرية القادمة من مرسيليا. حيث تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

هذا وتكرس العملية فطنة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية. وتجندهم التام والدائم في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمساهمة في إقرار النظام العام.

رمزي أحمد توميات

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