جمارك: حجز كميات كبيرة من البريغابالين ببسكرة والمنيعة

3 يونيو، 2023

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببسكرة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، من حجز 4242 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ،

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، فقد تم توقيف ثلاثة أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة، وحجز سيارتين سياحيتين استعملتا في التهريب.

كما تمكن أعوان الجمارك بالمنيعة، في عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، من احباط عملية تهريب 7400 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ، باستعمال مركبة رباعية الدفع كان على متنها شخصان.

رمزي أحمد توميات

3 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

تخزين كميات معتبرة من البطاطا تحسبا لشهر رمضان المقبل

19 أكتوبر، 2022

وزارة الشؤون الدينية توضح بخصوص تنظيم حفل ختان بتقرت

28 أبريل، 2022

كولومبيا تُكذّب مزاعم مغربية بشأن تمديد الاختصاص القنصلي لسفارتها بالرباط ليشمل الصحراء الغربية

1 نوفمبر، 2021

الحكم على العميد واسيني بوعزة بـ16 سنة سجن نافذ

2 أبريل، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: