جمارك: حجز كميات كبيرة من البريغابالين ببسكرة والمنيعة

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببسكرة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، من حجز 4242 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ،

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، فقد تم توقيف ثلاثة أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة، وحجز سيارتين سياحيتين استعملتا في التهريب.

كما تمكن أعوان الجمارك بالمنيعة، في عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، من احباط عملية تهريب 7400 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ، باستعمال مركبة رباعية الدفع كان على متنها شخصان.

رمزي أحمد توميات

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