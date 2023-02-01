جلسة علنية لطرح 35 سؤال لسبعة وزراء غدا الخميس

1 فبراير، 2023

أعلن المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، في بيان له، عن عقد جلسة لطرح الاسئلة الشفوية على العديد من القطاعات غدا الخميس.

وحسب نص البيان، فان الجلسة خصصت موعد متجدد غدا الخميس لطرح الأسئلة الشفوية لتوجيه 35 سؤالا شفويا إلى 7 وزراء.

في حين، توزع الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة، على النحو التالي، 5 أسئلة موجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية. و5 أسئلة لوزير التربية الوطنية، 5 أسئلة لوزيرة الثقافة والفنون.

بالاضافة الى 5 أسئلة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. و5 أسئلة لوزير السكن والعمران والمدينة، و5 أسئلة لوزير النقل، و5 أسئلة لوزير الصناعة الصيدلانية.

ليديا كبيش

1 فبراير، 2023

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